Московский районный суд Чебоксар назначил штраф в размере 200 тыс. руб. 46-летнему местному жителю по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Чебоксар оштрафовали за неуплату таможенных платежей на 2 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жителя Чебоксар оштрафовали за неуплату таможенных платежей на 2 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2024 года он организовал ввоз в Россию автомобиля иностранного производства через пункт пропуска Сочинской таможни. В таможенные органы были представлены недостоверные сведения о временном ввозе транспортного средства иностранным гражданином для личного пользования. Фактически автомобиль использовался самим подсудимым.

В результате в бюджет не были уплачены таможенные платежи на сумму 2 млн руб.

Местного жителя признали виновным по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Автомобиль конфисковали в доход государства.

Анна Кайдалова