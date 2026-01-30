Жителя Чебоксар оштрафовали за неуплату таможенных платежей на 2 млн рублей
Московский районный суд Чебоксар назначил штраф в размере 200 тыс. руб. 46-летнему местному жителю по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд установил, что в декабре 2024 года он организовал ввоз в Россию автомобиля иностранного производства через пункт пропуска Сочинской таможни. В таможенные органы были представлены недостоверные сведения о временном ввозе транспортного средства иностранным гражданином для личного пользования. Фактически автомобиль использовался самим подсудимым.
В результате в бюджет не были уплачены таможенные платежи на сумму 2 млн руб.
Местного жителя признали виновным по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Автомобиль конфисковали в доход государства.