Смольный планирует ввести выплату при рождении ребенка в студенческих семьях

Правительство Санкт-Петербурга готовит новые меры помощи семьям с детьми в рамках национального проекта «Семья». Как сообщили в пресс-службе Смольного, город намерен ввести дополнительную выплату при рождении ребенка в студенческих семьях.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также власти планируют распространить выплату в 100 тыс. рублей беременным студенткам на все формы обучения, а не только очную. Кроме того, рассматривается расширение действующих мер для детей из многодетных семей.

По поручению губернатора Александра Беглова профильные комитеты подготовят предложения для последующего рассмотрения правительством города и Законодательным собранием.

По данным Смольного, в 2025 году в Петербурге в рамках нацпроекта действовали шесть новых мер поддержки, которыми воспользовались более 11 тысяч семей.

Артемий Чулков

