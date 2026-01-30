Челябинское УФАС признало незаконным рекламный обзвон стоматологии

Управление ФАС РФ по Челябинской области признало ненадлежащей телефонную рекламу стоматологической клиники EuroSmile. Решается вопрос о привлечении организации к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФАС.

В антимонопольную службу обратился гражданин с жалобой на звонок от стоматологической клиники. В разговоре ему сообщили следующее: «…Звоню из стоматологического центра…Хотела пригласить Вас в рамках знакомства с нашей клиникой пройти комплексное обследование…EuroSmile…».

Федеральное законодательство допускает распространение рекламы по телефону только при наличии предварительного согласия абонента на это.

УФАС выдало стоматологической клинике предписание с требованием прекратить нарушение закона о рекламе.

Ольга Воробьева