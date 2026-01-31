СМЗ требует с пермской структуры ОДК более 8 млн рублей

Арбитражный суд зарегистрировал иск ОАО «Соликамский магниевый завод» к АО «ОДК — Пермские моторы». Как указано в карточке дела на сайте суда, сумма требований СМЗ к пермской структуре ОДК составляет 8,14 млн руб. Иск пока не принят к производству, обоснования требований еще не раскрыты.

В картотеке арбитражного суда содержится еще несколько исков СМЗ к АО «ОДК-Пермские моторы». В рамках одного из них соликамский завод взыскал с ответчика более 2 млн руб. В рамках второго, находящегося в рассмотрении, СМЗ требует взыскать с пермской структуры ОДК 7,89 млн руб. Ранее СМЗ направил иск к ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение». Завод намерен взыскать с ответчика долг на сумму 21,9 млн руб.

Знакомый с ситуацией источник говорит, что для предприятий ОДК соликамский завод производит магниевые сплавы, которые используются для изготовления деталей авиадвигателей. По сравнению с алюминием, они отличаются меньшей массой и более высокими температурными характеристиками.

ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На его долю приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Чистый убыток общества за девять месяцев 2025 года составил свыше 2 млрд руб.

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление двигателя ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Финансовая отчетность предприятия не раскрывается.