Организаторы азартных игр в Березниках предстанут перед судом

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении десяти фигурантов, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры края.

Следствием установлено, что с начала августа 2021-го по июль 2024 года двое местных жителей организовали проведение в Березниках азартных игр в помещениях, замаскированных под интернет-кафе. К данной деятельности они также привлекли своих знакомых, выполнявших в разное время функции операторов, работа которых контролировалась ежедневно, в том числе путем видеонаблюдения.

В ходе следствия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю проведено семь обысков в арендуемых помещениях игровых клубов, жилищах обвиняемых, офисах и транспортных средствах. Изъята компьютерная техника и денежные средства. Проведен ряд сложных судебных компьютерных технических экспертиз, допрошено более 50 свидетелей. Материалы уголовного дела составили более 25 томов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.