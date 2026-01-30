В Уфе расследуют уголовное дело после обрушения потолка в квартире

Следственный отдел по Советскому району Уфы расследует уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным ведомства, в доме на Заводской улице в Уфе обрушился потолок в туалете квартиры. В момент происшествия в ней находился 14-летний подросток, он не пострадал. Дом признан аварийным и имеет высокий процент износа, но до настоящего времени не расселен, отметили в СКР.

Следствие оценит бездействие должностных лиц администрации Уфы.

Как сообщал Mash Matash, после обрушения потолка жильцам предложили переехать во временное муниципальное жилье. Администрация района выяснила, что причиной обвала были регулярные потопы, которые устраивали соседи сверху. Ремонтом займется управляющая компания. Переезд в новое жилье жильцы дома ждут 15 лет.

Майя Иванова