В Оренбуржье перед судом предстанет житель по обвинению в краже спиртного и ювелирных драгоценностей

В Орске местный житель обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный в особо крупном размере). Дело направлено в Ленинский районный суд, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый похитил в магазине спиртное на сумму 11 тыс. руб. Спустя неделю фигурант находился в ювелирном магазине. Он молотком разбил витрину с ювелирными украшениями, схватил драгоценности на сумму 1 млн руб. и скрылся. Часть золота житель обронил, когда убегал с места преступления.

Руфия Кутляева