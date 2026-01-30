Волгоградцу дали 18 лет за съемку воинской части

Волгоградский областной суд назначил 18 лет колонии строгого режима местному жителю, которого признали виновным в госизмене. По версии следствия, 53-летний Павел Палехов по заданию спецслужб Украины снимал территорию воинской части.

В переписке с представителями СБУ фигурант выразил намерение выполнять любые их поручения, утверждали в следствии. Уголовное дело в отношении предполагаемых кураторов выделили в отдельное производство. В ФСБ указывали, что Павел Палехов не успел передать отснятые материалы, так как был задержан.

После выхода из колонии для осужденного Палехова в течение полутора лет будет действовать режим ограничения свободы.