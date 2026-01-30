Компания из Нижнего Тагила требует с «дочки» «Мотовилихинских заводов» 53,3 млн рублей

Принят к производству иск ООО «Промимпэкс» к ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение», свидетельствует информация на сайте краевого арбитражного суда. Согласно карточке дела, истец намерен взыскать с ответчика более 53,3 млн руб. Их обоснования не уточняются. Следующее заседание по делу состоится 5 марта.

ООО «Промимпэкс» действует в Нижнем Тагиле с 2006 года. Занимается оптовой торговлей промежуточными продуктами, легковыми автомобилями, металлами, а также производит огнеупорные изделия. Выручка за 2024 год — 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 4,2 млн руб. 100% долей принадлежит АО «МСК» из Екатеринбурга.

Согласно Rusprofile, 100% долей ООО «МГМ» принадлежит АО «Мотовилихинские заводы». По данным сайта Пермской торгово-промышленной палаты, предприятие производит продукцию для нефтяной промышленности.