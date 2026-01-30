В Ярославле продали бывшие помещения инспекции адмтехнадзора

В Ярославле состоялись торги по реализации помещений в здании на проспекте Октября, 37/26, где ранее располагалась инспекция административно-технического надзора. Об этом сообщили в областном правительстве.

Фото: Правительство Ярославской области

В итоге помещения общей площадью 222 кв. м на первом этаже за 24,8 млн руб. приобрел индивидуальный предприниматель Герасимов Сергей Олегович. Соответствующая информация отражена на портале госзакупок. Как пояснили в областном правительстве, бизнесмен — ярославский.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инспекция административно-технического надзора была объединена с государственной жилищной инспекцией в одно ведомство в 2024 году. Структура располагается на улице Чехова, 5.

Алла Чижова