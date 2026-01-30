За 10 лет ММК инвестировал в природоохранную деятельность 130 млрд рублей

С 2015 по 2025 год ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» инвестировало в природоохранную деятельность 130 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В прошлом году на эти цели группа ММК направила 10,2 млрд руб., в том числе 9,9 млрд руб. за счет материнской компании. Организация продолжает реализацию экологических программ для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. Это помогает устойчивому развитию входящих в состав ПАО предприятий, подчеркивают в пресс-службе общества.

Магнитогорский металлургический комбинат 1 февраля будет отмечать свое 94-летие. В этот день в 1932 году на первой доменной печи был получен первый чугун. За время работы предприятие произвело 445 млн т готовой руды, 796 млн т агломерата, 476 млн т кокса, 700 млн т чугуна, 900 млн т стали и 747 млн т проката.