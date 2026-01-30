В Оренбурге возбудили дело по факту госпитализации двух людей в результате обрушения асфальта

В Оренбурге следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По предварительным данным надзорного ведомства, 30 января в районе пешеходного перехода возле дома на ул. Монтажников, 76 обрушилось асфальтовое покрытие. В результате два гражданина получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Прокуратура района даст оценку действиям (бездействию) уполномоченных лиц в части исполнения жилищно-коммунального законодательства и рассмотрит вопрос о привлечении виновных к ответственности. Также прокуратура примет меры, направленные на восстановление нарушенных прав пострадавших граждан.

Руфия Кутляева