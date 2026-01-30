Рост объема жилья и числа жителей запланированы в центре Новосибирска

Объем жилищного фонда в исторической части Новосибирска к 2030 году вырастет на 23,1%. Это следует из постановления мэрии о планировке территории в части Центрального и Октябрьского районов.

Территория ограничена ул. Фрунзе, Ипподромской магистралью, пл. Инженера Будагова и Красным проспектом. Ее площадь составляет 253,78 га. Предполагается, что за пять лет в этом периметре будет построено 188 тыс. кв. м жилья, что увеличит жилой фонд территории с 814 тыс. до почти 1 млн кв. м. Согласно документу, численность населения вырастет с 22,75 тыс. до 28,54 тыс. человек.

«Проектом планировки предусматривается увеличение общей протяженности линий наземного пассажирского транспорта»,— говорится также в документе. Помимо прочего, предполагается ликвидировать трамвайное кольцо в сквере у НОВАТа с перенесением трамвайной линии «в профиль ул. Депутатской, Каменской, Орджоникидзе».

Разработчики проекта указали, что пешеходное движение и велосипедные дорожки будут организованы по всем улицам, дорогам и тротуарам. Кроме того, «намечаются пешеходные переходы в разных уровнях через проезжую часть на городских магистралях».

