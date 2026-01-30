«Править бал будет победитель»

Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя ситуацию вокруг Ирана, заявил, что ведомство готово выполнить любой приказ. Ранее ЕС признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией. На Ближний Восток тем временем продолжают прибывать новые силы армии США. Тегеран, со своей стороны, также делает угрожающие заявления. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что режим аятолл утратил возможность доминирования в регионе.

Евросоюз принял историческое решение — объявил Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Решение это далось нелегко. Как мы знаем, ЕС последовательно выступал, скажем так, за мягкий подход к режиму аятолл и предпочитал дать ему шанс исправиться. И это неудивительно: иранский рынок является исторически привлекательным для европейских товаров. К слову, эта торговля продолжается даже в условиях санкций. К тому же сопротивление «колонизаторам», «сионистам» и прочим оппонентам по-прежнему является политическим трендом в современной Европе. Тем не менее пришлось все-таки корректировать позицию, обстоятельства вынудили.

Теперь переходим к сути. Президент США Дональд Трамп предлагает Тегерану сделку, пока не случилось непоправимое. Американские военные продолжают прибывать на Ближний Восток. Газеты пишут о разных вариантах развития событий — от большой войны до точечных ударов и поддержки внутреннего сопротивления. Иран огрызается, грозит страшным ответом и мировым хаосом. С его стороны объявлено о проведении больших учений со стрельбой в Ормузском проливе, через который, как известно, осуществляется до 30% мировых нефтяных поставок. Расчет аятолл, видимо, на то, что изнеженный Запад боится затяжного противостояния, поэтому именно такой сценарий нужно ему навязать. Вариант, как с Мадуро, здесь точно не пройдет, поэтому нужно просто заманить Трампа в широко расставленные сети и брать измором. Но оставим всё это военным экспертам.

Первые политические выводы таковы — Иран, что бы он там себе ни придумывал, больше никакой не региональный лидер. Период его доминирования закончен.

Да, у него остались ракеты и другие средства поражения, но диктовать условия он более не в состоянии. Это уже немало. При этом на глазах усиливается Турция с перспективой возрождения Османской империи. Есть и другие страны, что готовы доминировать. Так происходит не только на Ближнем Востоке. Как мы видим, не хочет человечество жить в согласии, и борьба за влияние продолжается и в XXI веке. О мире во всем мире приходится только мечтать. Впрочем, если Трамп хочет этого добиться, ему можно пожелать удачи, конечно, не без большой доли скепсиса. Но вернемся к началу, то есть к Европе. Так кажется, что перспективный иранский рынок она в итоге потеряла. Править бал будет победитель. Видимо, им собирается стать 47-й президент Соединенных Штатов, который как раз объявил о полном контроле над венесуэльской нефтью, то есть монетизировал свою очередную победу. Наверное, в будущем это будут изучать в школах и университетах: как спасать мир, не забывая о собственной выгоде.

