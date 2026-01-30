Наибольшее количество пассажиров Куйбышевской железной дороги в 2025 году было в Самаре

Вокзал в Самаре возглавил рейтинг вокзальных комплексов Куйбышевской железной дороги по количеству отправленных пассажиров за январь-декабрь 2025 года — 3,1 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На втором месте вокзал в Уфе (1,5 млн человек), далее идут Пенза-1 (395 тыс.), Ульяновск (498 тыс.) и Сызрань-1 (478 тыс.). В рейтинге также вошли вокзалы: Саранск (390 тыс.), Кинель (248 тыс.), Рузаевка (225 тыс.), Чапаевск (188 тыс.), Кузнецк (133 тыс.), Набережные Челны (132 тыс.), Аша (109 тыс.).

Руфия Кутляева