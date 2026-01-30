Башкирский и Ташкентский аграрные вузы будут сотрудничать в сфере селекции

Башкирский и Ташкентский государственные аграрные университеты подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве и план совместных мероприятий на 2026-2030 годы в области растениеводства, селекции и семеноводства, сообщает министерство сельского хозяйства со ссылкой на пресс-службу башкирского вуза.

В БашГАУ привезли первый практический результат этого сотрудничества — шесть сортов и 30 селекционных линий культуры маш для экологических сортоиспытаний в почвенно-климатических условиях. Требуется создать новые, адаптированные к местным условиям сорта.

В России согласно нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стоит задача к 2030 году повысить уровень обеспеченности семенами отечественной селекции до 75%.

В рамках посещения ТГАУ провели профориентационную работу, отметили основные направления образовательной и научной деятельности БашГАУ. Стороны рассказали о достигнутых результатах и поделились опытом международного сотрудничества, отмечается в сообщении.

Идэль Гумеров