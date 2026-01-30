Энергетики «Т Плюс» в Перми выявили повреждения трубопроводов с помощью специального красителя

Специалисты Пермских тепловых сетей успешно выявляют дефекты на теплосетях и внутридомовых системах отопления левобережной части города Перми. Добавленный в сеть безвредный флуоресцентный маркер – вещество «Уранин-А» – уже помог обнаружить повреждения трубопроводов в Мотовилихинском, Ленинском, Свердловском районах. Благодаря применяемому зелёному красителю утечки оперативно устранены.

«В ряде случаев проверка показала, что в многоквартирных домах вода из системы отопления попадала в контур горячего водоснабжения из-за неисправности внутридомовых коммуникаций, что является нарушением. Именно в этих случаях жители наблюдали зелёную воду из кранов в квартирах. Благодаря полученным сигналам управляющие организации смогли оперативно выполнить ремонт», – пояснил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Сергей Гужев.

Проверка с помощью безопасного красителя «Уранин-А» в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6 началась 21 января и продлится до конца февраля. В этот период жители могут заметить зелёный оттенок горячей воды. В такой ситуации необходимо обратиться в свою управляющую компанию, в Тепловую справочную службу по телефону 259-39-98 или написать на электронную почту uranin@tplusgroup.ru.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 506 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

