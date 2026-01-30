Снявшего для СБУ фото волгоградца осудили на 18 лет за госизмену

Областной суд Волгограда назначил 52-летнему местному жителю Павлу Палехову 16 лет лишения свободы за совершение государственной измены. Из-за наличия еще одной судимости по совокупности приговоров срок заключения был увеличен до 18 лет с последующим ограничением свободы на 1,5 года, сообщили в объединенной пресс-службе областных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / dubsud34 Фото: t.me / dubsud34

Известно, что Палехов был не согласен с политическим курсом России и проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операцией. В связи с этим волгоградец занялся шпионажем: он стал переписываться с представителями Службы безопасности Украины через мессенджер и согласился выполнять их поручения на территории РФ.

В прокуратуре региона сообщили, что 13 ноября 2024 года по указанию своих кураторов Палехов сфотографировал на телефон и снял на квадрокоптер видео, запечатлев войсковую часть Министерства обороны РФ в Волгограде. Материалы фигурант отправить не успел, так как был задержан силовиками.

Уголовное дело в отношении Павла Палехова квалифицировали по статье 275 УК РФ (государственная измена). Приговор в законную силу не вступил.

Марина Окорокова