Обратная сторона экрана

Администрация Ижевска планирует приобрести 115 мониторов с разрешением 2,5К и диагональю от 27 дюймов по цене до 24 тыс. руб. за штуку. В рознице такие экраны, в основном импортные, стоят в два раза дешевле. При формировании максимальной цены учитывалась техника исключительно российского производства, себестоимость которой выше. По словам эксперта, порог в 50% отечественных комплектующих преодолевается в первую очередь за счет локализации сборки. Матрицы и контроллеры продолжают поставляться из-за границы, в первую очередь из Китая. Возникает парадокс: российские производители предлагают то же самое, что и зарубежные, но дороже.

Власти Ижевска объявили торги на закупку 115 мониторов с разрешением экрана 2560x1440 (2,5К) и диагональю не менее 27 дюймов. Максимальная цена за один такой экран, указанная в госзакупке на соответствующем портале, составляет 24 тыс. руб. Совокупно на приобретение мониторов заложено 2,7 млн руб.

Как изучил «Ъ-Удмуртия», сейчас цены на мониторы с такими характеристиками, в первую очередь импортные, в розничных магазинах бытовой техники начинаются от 9,3 тыс. руб. В диапазоне до 20 тыс. руб. можно найти десятки предложений.

Такую разницу в стоимости в горадминистрации «Ъ-Удмуртия» объяснили тем, что при определении максимальной цены рассматривались коммерческие предложения (КП) исключительно на мониторы российского производства. В сентябре составители госзакупки получили три КП на 24, 27,8 и 28 тыс. руб. за один экран. Среднее — 26,6 тыс. руб. Итоговая цена была установлена чуть ниже — 24 тыс. руб. за ед.

Отметим, что максимальная цена означает то, сколько муниципалитет готов направить на приобретение мониторов, однако в ходе торгов, которые будут проведены после подачи заявок от поставщиков, стоимость закупки может быть снижена.

Выбор в пользу отечественного оборудования в муниципалитете мотивировали политикой импортозамещения, сославшись на указ президента «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы». Один из подпунктов гласит, что для устойчивого функционирования отечественной IT-инфраструктуры необходимо заменить импортное оборудование и ПО российскими аналогами.

В горадминистрации «Ъ-Удмуртия» рассказали, что сейчас в структурных подразделениях муниципалитета и его подведомственных учреждениях используется 222 монитора диагональю от 17 до 19 дюймов, произведенные в 2000-2010 годах. Эти экраны не отвечают современным объемам работы с электронными документами: картами, планами, схемами и таблицами. «Таким образом муниципалитет старается заменить часть морально устаревшей и физически изношенной компьютерной техники»,— подчеркнули в горадминистрации.

Кроме того, муниципалитет планирует закупить 122 системных блока по максимальной цене 49 тыс. руб. за рабочую станцию. Внутри должны стоят шестиядерный процессор с максимальной частотой 4,2 ГГц, SSD-накопитель от 480 ГБ, и плашки оперативной памяти общим объемом от 16 ГБ. Всего на закупку системных блоков направят до 5,9 млн руб.

Новая техника поступит во все структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации Ижевска и «будет передана им строго с учетом необходимости в такой технике при исполнении ими своих должностных обязанностей». Прежде, чем запустить торги, IT-специалисты муниципалитета провели предварительный анализ характеристик мониторов, планируемых к замене.

Итоговая сумма, заложенная в госзакупке, — 8,7 млн руб. Подача заявок открыта с 28 января по 5 февраля. Поставщик будет определен 9 февраля.

Директор Центра высоких технологий (ЦВТ), председатель правления Альянса региональных компаний информационных технологий Удмуртии Олег Вылегжанин рассказал, что по российскому законодательству импортозамещенным считается тот монитор, в котором не менее 50% комплектующих отечественного производства. По словам эксперта, это «достаточно слабое требование»: во многих отраслях этот показатель достигает 70-80%.

Основная стоимость монитора, разъясняет господин Вылегжанин, складывается из двух комплектующих — ЖК-матрицы и контроллера с микропроцессором. Первый конструктивный элемент производится только в Корее (Samsung, LG), Японии (крупнейший поставщик ЖК-матриц Sharp), Китае и на Тайване. Все производители мониторов без исключения приобретают матрицы у этих компаний.

Собеседник допустил, что ключевые комплектующие для мониторов поставляются в Россию из Китая, после чего осуществляется местная сборка с использованием отечественных корпусов и подставок, блоков питания и других элементов.

«На рынке представлены мониторы, аналогичные по технических характеристикам, которые стоят дешевле. Однако эти предложения не прошли сертификацию, поэтому не годятся для муниципальных и государственных закупок. Продавцы, предлагающие мониторы по 9 тыс. руб. за штуку, — просто перекупщики, которые приобрели технику в других странах, фурами пригнали ее в Россию и начали продавать. Их затраты минимальны: логистика, хранение и какая-то дистрибьюция. У компаний, занимающихся производством импортозамещающей техники, затраты намного выше: необходимы капитальные вложения в организацию линий сборки. Их продукция, естественно, становится дороже с точки зрения себестоимости»,— сказал Олег Вылегжанин.

По словам собеседника, импортозамещение в России носит «смешанный характер»: с одной стороны, в стране стало собираться намного больше продукции, с другой — государство серьезно отстает в отрасли высокотехнологичных производств, например, микрочипов.

«Пока мы не можем показать сервера, мониторы или рабочие станции, сделанные только из российских комплектующих <...> Тем не менее, процесс импортозамещения необходимо было запустить,— добавил господин Вылегжанин.— Прошло еще недостаточно времени: сейчас мы находимся в той фазе, когда процесс начат, но серьезного экономического эффекта пока нет».

Складывается, говорит эксперт, парадоксальная ситуация — производители импортозамещающей техники предлагают то же самое, но в два раза дороже. При этом оборудование сертифицировано. «За импортозамещение приходится платить. И платить таким образом»,— резюмировал Олег Вылегжанин.

