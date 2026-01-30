Башкирский и Ташкентский аграрные вузы будут сотрудничать в сфере селекции

Башкирский и Ташкентский государственные аграрные университеты (БГАУ и ТГАУ) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве и утвердили план совместных мероприятий на 2026-2030 годы. Вузы будут взаимодействовать по вопросам растениеводства, селекции и семеноводства, сообщает министерство сельского хозяйства со ссылкой на пресс-службу башкирского университета.

Переговорные группы университетов в Ташкенте провели профориентационную работу, наметили основные направления образовательной и научной деятельности.

Первым результатом сотрудничества стали шесть сортов и 30 селекционных линий культуры маш, которые в БГАУ привезли для экологических сортоиспытаний.

Майя Иванова