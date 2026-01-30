За год в Татарстане выдали автокредитов на 75,2 млрд рублей

Татарстан занял 5-е место среди регионов по объему автокредитования. За 2025 год в Татарстане выдали автокредитов на 75,2 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Лидерами стали Москва, где выдали 144,9 млрд руб. автокредитов, Московская область (125,1 млрд), Санкт-Петербург (85,5 млрд) и Краснодарский край (77,4 млрд).

В целом объем выданных автокредитов в России по итогам 2025 года сократился на 30% и составил 1,53 трлн руб. против 2,2 трлн годом ранее.

Анна Кайдалова