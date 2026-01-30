Два человека пострадали при атаке двух дронов в Курской области

Два FPV-дрона ударили по частному домовладению в селе Бегоща Рыльского района Курской области. В результате пострадали 97-летняя женщина и 67-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Обоих пострадавших доставили в областную больницу. У женщины диагностировали контузию, у мужчины — осколочные ранения груди и ноги.

Всего с 9:00 29 января до 7:00 30 января в Курской области сбили восемь беспилотников. Также зафиксировано четыре сброса взрывных устройств и девять артиллерийских обстрелов. Разрушений инфраструктуры нет.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над Россией было уничтожено 18 БПЛА, в том числе один над Курской областью.

Как сообщал Александр Хинштейн, сутками ранее регион подвергся атакам девяти дронов и 12 артиллерийским обстрелам. Предварительно, обошлось без последствий.

Алина Морозова