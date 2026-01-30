Два человека погибли в результате пожара в коттедже в Кировском районе Ленобласти
В частном доме в коттеджном поселке «Львовские лужки» Кировского района Ленинградской области произошел пожар, сообщили 30 января в ГУ МЧС по региону. По данным 47news, инцидент унес жизни двух человек.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Огонь полностью уничтожил одноэтажное здание с мансардой по адресу: улица Боровая, 28. После ликвидации открытого горения спасатели разобрали конструкции, чтобы осмотреть место происшествия.
Тела погибших сильно обгорели, их данные устанавливаются.