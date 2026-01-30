В Башкирии производство БПЛА увеличат на 50%

В республике планируется открытие регионального Научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который объединит более 20 компаний-резидентов. Цель — увеличить производство беспилотников и их компонентов. С 1 апреля, поручил глава региона, выступая с посланием перед депутатами Курултая республики, объем поставок БПЛА должен быть увеличен на 50%. За последние два года в зону СВО было отправлено более 10 тыс. дронов, отметил Радий Хабиров.

Башкирия, по словам господина Хабирова, входит в первую тройку регионов по уровню «дронофикации» и стал одним из центров компетенций в сфере беспилотной авиации. В регионе впервые в России начали массовый выпуск FPV-дронов и электродвигателей для них.

В рамках поручения президента ведется разработка и производство дронов всех классов. Тяжелый дрон, названный «Кыш Бабай» (Дед Мороз. — баш. язык), отметил господин Хабиров, прошел летные испытания и используется в зоне специальной военной операции. Глава республики поблагодарил президента региональной Торгово-промышленной палаты Тимура Хакимова за координацию работы.

Олег Вахитов