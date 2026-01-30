На Урале сняли фильм о композиторе Евгении Родыгине

В Екатеринбурге завершились съемки музыкального фильма «Когда поют», посвященного 100-летию уральского композитора Евгения Родыгина. Студия «Мастер» приступила к финальному монтажу киноленты, рассказали авторы картины на пресс-конференции в редакции «Областной газеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из музыкального фильма «Когда поют» Фото: София Паникова Режиссер музыкального фильма «Когда поют» Андрей Ким Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 2 Кадр из музыкального фильма «Когда поют» Фото: София Паникова Режиссер музыкального фильма «Когда поют» Андрей Ким Фото: София Паникова

Евгений Родыгин (1925-2020) — советский и российский композитор, Народный артист РФ, ветеран Великой Отечественной войны. Он жил и работал в Свердловске (Екатеринбурге) на должности музыкального руководителя Уральского народного хора. Его песни «Уральская рябинушка» и «Свердловский вальс» ушли в народ, став музыкальным символом Урала.

Над картиной работали продюсер Александр Лекер, режиссер Андрей Ким и сын композитора Роман Родыгин (его камео можно увидеть в одной из сцен).

По словам создателей фильма, они хотели познакомить молодежь с музыкальным наследием, а не пересказать биографию. Андрей Ким добавил, что это «молодежная мелодраматическая комедия».

Героя Евгения Родыгина можно увидеть в нескольких эпизодах, где ему 12, 18, 40 и за 60 лет. Основное действие происходит в наши дни. Современные аранжировки песен дополняют повествование о романтических отношениях на экране.

В ленте есть хоровое застольное и джазовое исполнение песен композитора. Персонажи поют, когда им весело и когда грустно: «Евгений Павлович обладал поразительным чутьем на тексты. Они какие-то незамысловатые. Но вот эти простенькие тексты с его удивительными мелодиями рождали феномен желания петь вместе. Желание петь вместе — это уникальный дар Родыгина»,— заявил Андрей Ким.

В работе над фильмом режиссер пользовался нейросетями: «В эпизоде у меня появляется похоронная команда с портретом покойника. Дело-то страшное, мистическое, обидеть человека можно. И я обратился к ИИ. Там гомерически смешное лицо покойника»,— признался он.

Над фильмом работали больше года. Съемки проходили на разных площадках: Дом-музей П.П. Бажова в Сысерти, в Ирбите, на аэродроме «Логиново», в экспозиции быта советского времени «Коммунальная квартира» в Краснокамске, в локациях «Л52», в Академическом районе, на месте проведения военно-исторического фестиваля «Покровский рубеж».

Премьера запланирована на конец марта 2026 года. Бесплатный показ организаторы пообещали на онлайн-площадках, в кинотеатрах и домах культуры многих городов Свердловской области, Пермского края и Челябинской области.

В рамках проекта авторами запланирован мини-сериал из пяти серий.

София Паникова