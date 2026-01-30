Выдача льготной ипотеки в Новосибирской области выросла на 51% в декабре

В декабре 2025 года в Новосибирской области по всем действующим программам с господдержкой было выдано более 2,38 тыс. льготных ипотечных кредитов на 12,77 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем того же года количество и объем новых льготных ипотечных кредитов выросли на 51%, говорится в аналитическом исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средний размер ссуды на покупку жилья с господдержкой в декабре в регионе составил 5,34 млн руб. В ноябре сумма такого кредита была равна в среднем 5,44 млн руб. Средний срок льготной ипотеки в декабре в Новосибирской области вырос до максимальных за все время ипотечного кредитования значений — 337 мес. (28 лет). В ноябре он был равен 335 мес.

В целом за весь 2025 год в Новосибирской области выдано более 14,14 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму более 75,53 млрд руб.

В большинстве регионов Сибири объем и количество выдачи льготной ипотеки в декабре прошлого года выросли по сравнению с ноябрем. В Красноярском крае выдано ипотеки с господдержкой на сумму 10,7 млрд руб. (рост на 68%), Иркутской области — на 8 млрд руб. (+69%), Алтайском крае — на 6,24 млрд руб. (+61%), Кемеровской области — на 5,68 млрд руб. (+47%), Омской области — на 5,28 млрд руб. (+35%), Томской области — на 4 млрд руб. (+80%).

Лолита Белова