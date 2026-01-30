Уфимка получила условный срок за ложный донос

Кировский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления (ст. 306 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в июне 2025 года фигурантка уголовного дела обратилась в полицию с заявлением о совершении незнакомым ей мужчиной тяжкого преступления.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что она выдумала эту историю, чтобы привлечь внимание своего сожителя.

Подсудимая признала вину. Суд приговорил ее к году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Майя Иванова