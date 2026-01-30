Суд подтвердил включение подрядчика Мариинки в РНП за неподписание контракта

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался признать незаконным решение городского управления ФАС о включении ООО «Балтнефтеснаб», занимающегося поставками топлива, в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). На судебный акт обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания попала в РНП по заявлению Мариинского театра из-за закупки топливных карт с начальной ценой 7 млн рублей, объявленной в мае 2025 года. Комиссия театра признала «Балтнефтеснаб» победителем и направила контракт на подпись, однако подрядчик пропустил установленный срок, после чего УФАС внесло поставщика в реестр на два года.

В суде «Балтнефтеснаб» указывал, что не получил уведомление из-за невнимательности и хататности сотрудника. В реквизитах компании в ЕИС «Закупки» указан адрес электронной почты, принадлежавший сотруднику, который уже не работал в организации. Арбитраж отклонил этот довод. В УФАС заявили изданию, что участник закупки сам отвечает за отслеживание информации в ЕИС и актуальность регистрационных данных.

Артемий Чулков