В Челябинске завели дело об истязаниях в детском саду

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело об истязании (п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ) после информации о физическом и психологическом насилии в одном из детских садов Ленинского района Челябинска, сообщает пресс-служба госоргана.

О возможном преступлении стало известно из публикаций СМИ. По словам матери одного из воспитанников, ее сын начал постоянно плакать, закрывать рот и глаза руками, бояться без причины. Челябинка положила в игрушку диктофон и отправила ребенка в детский сад. На аудиозаписи она услышала, что воспитатель и няня кричат на детей, употребляют обсценную лексику, унижают и бьют их.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся. Ситуацией также заинтересовалась прокуратура района. Сотрудники надзорного ведомства выехали на место, получили объяснения от заведующей учреждением и провели собрание с родителями. Прокуратура оценит соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних со стороны ответственных лиц и примет меры реагирования.

Виталина Ярховска