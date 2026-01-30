В Кизеле продлили выплаты при заключении контракта на СВО

Дума Кизеловского округа сохранили до конца 2026 года единовременные денежные выплаты в размере 100 тыс. руб. для граждан РФ и иностранцев, заключивших контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выплаты будут производиться из резервного фонда муниципалитета. Решение вступает в силу после его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.