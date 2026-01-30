«Трактор» проиграл «Авангарду» со счетом 0:1

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл омскому «Авангарду» в выездном матче. Хозяева льда победили со счетом 0:1.

Матч прошел 29 января на стадионе «Джи-Драйв-Арена». Единственный гол забил Майкл Маклауд из «Авангарда». В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ это уже шестая победа омичей над «Трактором».

«Черно-белые» находятся на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с 50 очками. Следующий матч команда сыграет 31 января на выезде с «Сибирью» (Новосибирск).

Ольга Воробьева