На соцподдержку участников СВО бюджет Тувы потратил за год почти 1,5 млрд рублей

Расходы бюджета Республики Тыва на задачи, связанные со специальной военной операцией, в 2025 году составили почти 1,5 млрд руб. Объем средств глава региона Владислав Ховалыг назвал в ходе ежегодного послания верховному хуралу о положении дел в республике и приоритетах внутренней политики, с которым выступил 30 января.

«С 2022 года по 2024 год на реализацию мер социальной поддержки участников СВО из бюджета республики было выделено более 1 млрд руб. В 2025 году — 1,454 млрд руб.»,— сказал он. По словам господина Ховалыга, в 2026 году перечень мер поддержки пополнился единовременной выплатой за боевые ранения.

Расходы бюджета Тувы в январе-июне 2025 года составили 38,57 млрд руб. Они превысили доходы (36,15 млрд руб.) на 2,42 млрд руб. В июле были внесены поправки в республиканский бюджет, согласно которым доходы по итогам года должны были составить 64,87 млрд руб., расходы — 66,97 млрд руб.

Валерий Лавский