В Челябинске бывшего замначальника отдела центра «Э» отправили в колонию

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю начальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области Александру Калитюку, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что Александр Калитюк в октябре 2024 года убедил знакомого, что имеет необходимые связи в судебной системе и может помочь в разрешении гражданского спора. Приятель собирался передать полицейскому 3,5 млн руб. за помощь в удовлетворении кассационной жалобы и отмене решения нижестоящих инстанций. При этом Александр Калитюк не мог выполнить обещанное и собирался похитить деньги.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали начальника отдела с поличным 8 октября 2024 года. Изначально Александра Калитюка обвиняли в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Кроме основного наказания, фигуранту назначили штраф 700 тыс. руб. и лишили права занимать определенные должности на госслужбе в течение двух лет.

Виталина Ярховска