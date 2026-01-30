В Перми высота снежного покрова достигла наибольшего значения за последние 24 года

Высота снежного покрова Перми достигла 73 см. Как сообщает телеграм-канал ГИС-Центра-ПГНИУ, это самое высокое значение с 2001 года. «Завтра значение высоты снежного покрова может быть еще больше, хотя конечно к январскому рекорду 1999 года (84 см) оно не приблизится», — считают авторы канала.

29 и 30 января Прикамье накрыл мощный снегопад. Согласно данным метеостанций, больше всех снега выпало в Верещагино и Оханске — по 27 см, что составляет 60% от месячной нормы осадков. В Перми выпало 23 см, это чуть больше половины месячной нормы. В Верещагино рост снежного покрова составил 17 см, за сутки, в Оханске — 16 см, в Перми — 13 см. 30 января днем зона наиболее сильных снегопадов сместится на юг.