В Красноярске будут судить двух адвокатов, подкупивших свидетеля
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух адвокатов, обвиняемых в подкупе свидетеля, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю. Перед судом предстанут юристы из Санкт-Петербурга и Красноярска.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, адвокат из Санкт-Петербурга оказывал правовую помощь красноярцу, который обвинялся в вымогательстве. Желая смягчить ему наказание, защитник обратился к своему коллеге из Красноярска с предложением подкупить свидетеля. За 150 тыс. руб. тот должен был изменить показания, изобличающие вымогателя. Получив его согласие, адвокаты перевели свидетелю треть оговоренной суммы. Однако в судебном процессе он не стал лжесвидетельствовать, и вымогателю вынесли суровый приговор.
Против юристов выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний). Им грозит штраф до 80 тыс. руб. либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест до трех месяцев.