В Красноярске будут судить двух адвокатов, подкупивших свидетеля

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух адвокатов, обвиняемых в подкупе свидетеля, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю. Перед судом предстанут юристы из Санкт-Петербурга и Красноярска.

По версии следствия, адвокат из Санкт-Петербурга оказывал правовую помощь красноярцу, который обвинялся в вымогательстве. Желая смягчить ему наказание, защитник обратился к своему коллеге из Красноярска с предложением подкупить свидетеля. За 150 тыс. руб. тот должен был изменить показания, изобличающие вымогателя. Получив его согласие, адвокаты перевели свидетелю треть оговоренной суммы. Однако в судебном процессе он не стал лжесвидетельствовать, и вымогателю вынесли суровый приговор.

Против юристов выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний). Им грозит штраф до 80 тыс. руб. либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест до трех месяцев.

Илья Николаев