Петербуржцам обещают мороз до -12 градусов и облачность с прояснениями 30 января

В пятницу, 30 января, метеоусловия в Санкт-Петербурге будет определять периферия скандинавского антициклона. В городе будет облачная с прояснениями погода, существенных осадков не ожидается, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит -10…-12 градусов, в Ленинградской области — -10…-15. Ветер северный 1–6 м/с. Атмосферное давление вырастет до 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 31 января, также без осадков. Ночью похолодает до -15…-17 градусов, днем столбики термометров покажут -11…-13 градусов.

Артемий Чулков