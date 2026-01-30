Четыре проекта из Башкирии отметили премией «Серебряный Лучник»

Четыре проекта из Башкирии стали победителями XV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье», которая прошла 29 января в Нижнем Новгороде. Всего в финал конкурса вышли шесть проектов из Башкирии, что стало рекордным показателем для ПФО.

Победу в номинации «Корпоративные коммуникации» одержал проект «Бабуля Гуля платит за газ» от ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». В категории «Маркетинговые коммуникации» победил проект «Популяризация малых городов через вирусные ролики» от агентства «Красная Гвардия». В номинации «Культурно-просветительские проекты» признан лучшим проект «Развязка. Нам по пути» от музея искусств ZAMAN.

Специальный приз жюри получил проект «Архитектурный сад «Аллея горожан» от центра «Артерия».

В шорт-лист конкурса также вошли проект «Конкурс «Отцовская доблесть»: как о 34 победителях узнала вся Башкирия» от Общественной палаты Башкирии и проект «Черная пятница в Уфимском хосписе» от благотворительного фонда «Уфимский хоспис».

«Из шести номинаций мы взяли три и еще плюс мы взяли одну дополнительный спецприз, то есть мы фактически мы взяли больше всех наград в премии из всех регионов ПФО»,— отметил член жюри премии, обладатель гран-при премии прошлого года, блогер Раис Габитов.

Всего в конкурсе участвовали 24 проекта из 10 регионов ПФО.

Олег Вахитов