Мэрия Красноярска выставит на продажу дом со статусом памятника архитектуры

Мэрия Красноярска утвердила условия приватизации двухэтажного деревянного здания конца XIX века, расположенного в центре города — на пересечении ул. Ленина и Вейнбаума. Соответствующее постановление городской администрации издано 30 января.

Начальная цена объекта установлена в размере 10,37 млн руб. Из этой суммы 5,73 млн руб. приходится на нежилое здание площадью 369,1 кв. м. Еще в 4,64 млн руб. оценен занимаемый домом земельный участок в 660 кв. м.

Двухэтажное здание носит наименование «Дом жилой А. В. Телегина» по имени проживавшего там купца. Памятник архитектуры включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. «Своеобразный по отделке и декору деревянный жилой дом рубежа ХIХ—ХХ веков. Элемент целостного историко-градостроительного комплекса (на пересечении ул. Вейнбаума и Ленина), обладающий самостоятельной архитектурной ценностью»,— говорится в описании объекта.

Валерий Лавский