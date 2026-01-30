Дональд Трамп предостерег Великобританию от налаживания отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на визит в Китай премьер-министра Великобритании Китай Стармера. В коротком комментарии для прессы Трамп назвал «очень опасным» для Великобритании налаживание тесных связей с Китаем, сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что господин Стармер стал первым премьер-министром Великобритании, посетившим Китай с 2018 года. Во время трехчасовых переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином британский лидер призвал к «более сложным отношениям», включающим улучшение доступа к рынкам, снижение тарифов и заключение инвестиционных соглашений.

Четырехдневный визит Стармера в Пекин начался 29 января. В британскую делегацию вошли топ-менеджеры более полусотни крупных компаний и представители британских учреждений. Ожидается заключение ряда соглашений, в том числе о безвизовом режиме для краткосрочных деловых поездок, а также о снижении пошлин на шотландский виски.

Влад Никифоров