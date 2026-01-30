Вьетнам и ЕС договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

По итогам переговоров в Ханое 29 января Вьетнам и Евросоюз приняли решение поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом объявили на пресс-конференции президент СРВ Лыонг Кыонг и председатель Европейского совета Антонио Кошта, передает служба иновещания радио «Голос Вьетнама».

Господин Кыонг заявил о решимости тесно взаимодействовать для поддержания и укрепления свободной торговли, содействия доступу к рынкам и их расширению. Страна намерена выполнять Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) и содействовать скорейшему завершению ратификации Соглашения о защите торговли между сторонами (EVIPA).

«Вьетнам предлагает ЕС активизировать сотрудничество с Вьетнамом в сфере морской экономики, поддерживать Вьетнам в устойчивом развитии рыболовства, отменить в скорейшем времени «желтую карточку» в отношении вьетнамских морепродуктов. Вьетнам также приветствует вложение предприятиями ЕС капиталов в новые и важные области, представляющие взаимный интерес»,— цитирует его радиоканал. Президент пояснил, что это прежде всего «цифровая трансформация» и «энергетический переход».

Глава Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, с которой ЕС установил всеобъемлющее стратегическое партнерство. По его словам, это наглядно демонстрирует роль Вьетнама в политике ЕС, а также огромный потенциал сотрудничества сторон в различных областях, включая торговлю, энергетику, морскую отрасль, сферу обороны и безопасности.

Дипломатические отношения между Вьетнамом и Евросоюзом были установлены 28 ноября 1990 года.

Эрнест Филипповский