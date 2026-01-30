WSJ: нацразведка США расследует возможную фальсификацию выборов президента 2020 году

Национальная разведка США на протяжении нескольких месяцев ведет работу по расследованию возможных фактов фальсификаций при выборах президента в 2020 году. По информации The Wall Street Journal эту работу лично курирует глава ведомства Тулси Габбард.

Источники WSJ сообщают, что Габбард исследовала информацию об избирательных машинах, анализировала данные из колеблющихся штатов и изучала теории о вмешательстве в результаты выборов иностранных правительств. О ходе расследования она регулярно информировала президента США Дональда Трампа и главу его администрации Сьюзи Уайл. По словам представителей Белого дома, «сосредоточенность Габбард на выборах позволила ей сохранить хорошие отношения с Трампом».

На официальном уровне в Белом доме не отрицают проведение расследования. В комментарии WSJ пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что президент вся его команда «полны решимости сделать так, чтобы выборы в США никогда больше не могли быть сфальсифицированы». При этом Тулси Габбард «играет ключевую ведущую роль в этих важных усилиях», добавила пресс-секретарь.

Влад Никифоров