ФСБ расследовало надругательство над флагом России в Приморье

В приморском Дальнегорске два местных жителя, 2003 и 2004 годов рождения, обвиняются в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ).

Как сообщает прокуратура региона, 26 января прошлого года фигуранты дела демонстративно сорвали триколор, установленный на вершине сопки «Пик Вербованных» на территории Дальнегорска. Затем они перенесли флаг в лесной массив, «где нанесли на полотнище маркером надписи и рисунок, содержащие признаки надругательства и осквернения Государственного флага РФ». В завершение всего обвиняемые закопали флаг в снег.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в мировой суд. Максимальное наказание за надругательство над госфлагом — до 1 года лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток