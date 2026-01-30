Частные компании Японии в 2025 году увеличили импорт риса более чем в 95 раз

Объем импорта риса частными японскими компаниями в минувшем году вырос более чем в 95 раз, завезено свыше 96,8 тонн, следует из данных, опубликованных Минфином Японии. Этот рекордный с 1999 года показатель говорит о сильном дефиците одного из основных для населения страны продуктов, сообщает экономическое издание Nikkei.

Газета отмечает, что растущие цены на местные сорта делают закупки риса за рубежом более привлекательными даже с учетом пошлин. Уже 20 недель подряд цены превышают отметку в 4 тыс. иен ($26) за пачку с 5 кг риса. В середине января средняя цена такой пачки составляла 4283 иены (почти $28). Для сравнения — в начале 2024 года цены были ниже почти вдвое.

Ввоз в страну риса идет двумя путями. Правительство может закупать продукт в других странах в объеме 770 тыс. т. Частные компании могут закупать его сверх этой квоты, уплачивая пошлину в 341 иену ($2,2) за килограмм.

Эрнест Филипповский