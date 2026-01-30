Средний возраст водителей трамваев в Уфе приближается к 50 годам

Средний возраст водителей трамваев в муниципальном предприятии «Уфимский городской электротранспорт» (УфаГЭТ) составляет 48 лет, а троллейбусов — 50 лет. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Всего в УфаГЭТ работают 950 человек, тогда как предприятию требуется еще 215 человек. Например, не хватает 39 машинистов троллейбусов, 20 — трамваев. Кроме того, имеется дефицит ремонтного и обслуживающего персонала — мастеров, инженеров, водителей автомобилей и тракторов, монтеров пути, слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков и других специалистов.

Для сравнения, в ООО «ЧелябГЭТ» (оператор электротранспорта в Челябинске) средний возраст водителей трамвая составляет около 35,6 лет.

Идэль Гумеров