Петербуржца задержали в Забайкалье после хищения 6,7 млн руб. у матери участника СВО

В Чите сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в мошенничестве. Как сообщает региональное управление МВД, у мужчины были обнаружены 6,7 млн руб. наличными. Задержанный петербуржец признался полиции, что забрал деньги по поручению неизвестных интернет-кураторов.

Оказалось, что деньги, которые обнаружили у петербуржца, принадлежат 54-летней жительнице Нерчинска, которую до этого обманули телефонные мошенники. Преступники представились ей сотрудниками военкомата. Они сказали матери, что ее сын, погибший на СВО, представлен к госнаграде. Для получения медали ее заставили продиктовать код из SMS, который она назвала, а после стали запугивать возможным переводом ее средств на Украину. Позже они потребовали от нее обналичить банковский счет и передать деньги курьеру — «для сохранности».

Полиция поймала участника мошеннической схемы, благодаря водителю такси, который вез петербуржца из Читы до Нерчинска и обратно. Он обратил внимание на телефонные разговоры своего пассажира: собеседники диктовали ему маршрут и место прибытия. В Нерчинске, ночью, он забрал у женщины пакет и после этого попросил увезти его в аэропорт Читы. Таксист решил передать полицейским приметы пассажира и номер его телефона.

Задержанный курьер был допрошен и по ходатайству следователя арестован. Деньги были возвращены матери погибшего военнослужащего. Водитель такси будет поощрен, сообщили в МВД. Полиция призвала граждан проявлять внимание к другим людям, которые могут оказаться жертвами мошенников.

Влад Никифоров