Domina Group выставила номера в отеле на Мойке на продажу для частных инвесторов

Гостиничный холдинг Domina Group начал продавать частным инвесторам номера в отеле Domina Prestige St.Petersburg на набережной реки Мойки, 99. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт отеля Domina на набережной реки Мойки, 99 Фото: Сайт отеля Domina на набережной реки Мойки, 99

На реализацию выставлены номера нескольких категорий стоимостью от 27,2 млн рублей. При покупке владелец получит пропорциональную долю в инфраструктуре отеля (в том числе ресторан, бар, конференц-зал и фитнес-центр). Обязательным условием сделки названо заключение договора на управление с Domina Management сроком на 100 лет. В компании заявили, что инвесторам обещан гарантированный доход на уровне 5% в долларах США.

Пятизвездочный Domina Prestige St.Petersburg на 109 номеров открылся в 2012 году после реконструкции исторического здания. По данным оператора, среднегодовая загрузка отеля превышает 70%. По итогам 2024 года выручка выросла на 43%, до 120,6 млн рублей, при чистом убытке 4,1 млн. Привлекаемые средства Domina Group планирует направлять на развитие бизнеса и запуск новых проектов, которые также предполагается предлагать инвесторам.

Артемий Чулков