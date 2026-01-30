В Челябинской области самой дефицитной профессией 2025 года стал дворник

По итогам 2025 года самой дефицитной профессией в Челябинской области стал дворник — для таких специалистов на одно резюме приходится одна вакансия. Нормальным балансом является 4-7,9 резюме на вакансию, сообщает HH.ru.

Среди других дефицитных профессий региона находятся зоотехники (1,2 резюме на вакансию), врачи (1,3), главные врачи (1,4), повара (2), монтажники (2,6), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (2,8), администраторы магазина и электромонтажники (по 2,9).

Что касается самых востребованных специальностей, возглавляют их продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (2,8 резюме на вакансию). Далее идут менеджеры по продажам и работе с клиентами (10,7), разнорабочие (7,7), повара (2), водители (12,6), и курьеры (6,3), электромонтажники (2,9), врачи (1,3), слесари (3,4), монтажники (2,6).

Средний уровень конкуренции за работу в регионе в 2025 году составил 5,8 резюме на вакансию.

Виталина Ярховска