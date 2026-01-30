В Пермском крае на 12% снизились объемы микрокредитования

За январь — сентябрь 2025 года микрофинансовые организации выдали жителям Пермского края 134 тыс. займов на сумму 2,8 млрд руб., сообщает пресс-служба Центробанка. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество договоров увеличилось на 2%, а объем займов сократился на 12%. Средняя сумма займа уменьшилась с 24 тыс. до 21 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как поясняют в ЦБ, снижение связано с мерами, направленными на уменьшение закредитованности граждан — регулятор ограничивает выдачу рискованных займов людям с высокой долговой нагрузкой. В 2026 году эта работа продолжится.

«Вступают в силу сразу несколько нововведений в сфере микрокредитования. Так, уже сейчас МФО при оценке платежеспособности гражданина обязаны учитывать либо его официальный доход, либо среднедушевой по региону проживания. С октября МФО не смогут выдать заемщику заем с полной стоимостью потребительского кредита свыше 200% годовых, если у него уже есть аналогичный дорогой продукт. Эти нормы призваны снизить долговую нагрузку граждан»,— отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Кроме того, в 2027 году вступят в силу ограничения «один заем в руки» с полной стоимостью кредита свыше 100% годовых, а между такими займами будет установлен трехдневный период охлаждения.