Экс-министр образования возглавил новосибирское реготделение ЛДПР

Бывший министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук возглавил новосибирское региональное отделение (РО) ЛДПР. На сайте РО он указан в качестве координатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Федорчук

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Сергей Федорчук

Ранее пост координатора занимал Никита Столповский. В настоящее время он руководит аппаратом партийной фракции в законодательном собрании Новосибирской области. Кроме того, возглавляет фракцию ЛДПР в совете депутатов Новосибирского района.

«Никита Столповский покинул пост по собственному желанию в начале декабря 2025 года, чтобы сосредоточиться на работе во фракции ЛДПР в заксобрании, а также на работе в совете депутатов Новосибирского района. По решению центрального аппарата партии и. о. координатора реготделения был назначен Сергей Федорчук, экс-руководитель новосибирского городского отделения»,— уточнили «Ъ-Сибирь» в РО ЛДПР.

Сергей Федорчук возглавлял министерство образования в 2018—2023 годах. В январе 2025-го он вступил в ЛДПР, затем возглавил новосибирское городское отделение партии. В сентябре 2025 года политик принимал участие в выборах депутатов областного парламента, возглавив территориальную группу кандидатов ЛДПР №16.

Валерий Лавский