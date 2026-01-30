Ввод жилья в Омской области в 2025 году вырос на 6%

По итогам 2025 года в Омской области было введено в эксплуатацию 920 тыс. кв. м жилья. В сравнении с 2024 годом показатель вырос на 6% с 868,9 тыс. кв. м, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В многоквартирных домах на территории региона было введено в эксплуатацию 313 тыс. кв. м, 607 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Годом ранее — 286,9 тыс. кв. м и 582 тыс. кв. м соответственно.

Общий план ввода жилья в Омской области в 2025 году был установлен в объеме 900 тыс. кв. м.

Александра Стрелкова